محافظ مطروح: 210 ملايين جنيه لتنمية الثروة الحيوانية بالساحل الشمالي

ناقش خالد شعيب محافظ مطروح، إحدى المشروعات الإنتاجية لتنمية الثروة الحيوانية المقترح إقامته بالمحافظة، والذى طرح من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، بتمويل حكومى بقيمة ٢١٠ ملايين جنيه، ويعمل على تحقيق عائد اقتصادى للمحافظة، بحضور أمون مرتضى رئيس جهاز التعمير بالساحل الشمالى الغربى ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.



وأوضح مرتضى، أن المشروع يأتى ضمن خطة تنمية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية، خاصة تسمين الأبقار والأغنام والماعز والدواجن لإنتاج اللحوم وتصنيع الألبان وغيرها، والمقترح إقامته على مساحة 5 آلاف فدان بمنطقة الحمام أو العلمين، مع توافر المقنن المائى والموارد اللازمة للمشروع الإنتاجى، والذى يعمل على فتح مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة وتأهيلهم وتدريبهم خاصة خريجى كليات الطب البيطرى والزراعة.



وأشار إلى أنه سيتم وضع تخطيط المشروع وفقا للاحتياجات والمطالب للمشروع ومدى تحقيقها أو توافرها وفقا لآراء المركز الاستشارى للمشروع، حيث سيتم وضع الدراسات الاستراتيجية ومحددات الاستفادة والجدوى الاقتصادية من المشروع من خلال استشاريين، والمقرر إقامة المرحلة الأولى منه خلال ٢٠ شهرا، مع الإسراع فى إنهاء المشروع وفق المطالب والمحددات المطلوبة.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الاستفادة من المشروع لأهميته الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب مع تشكيل لجنة من الجهات المعنية تكون مهمتها اختيار موقع الأرض المناسب وفق الشروط واحتياجات المشروع من تربة ومد بنية تحتية وتوافر مقنن مائى لتحقيق أقصى استفادة من المشروع، كذلك العمل على توفير فريق العمل المناسب لإدارة المشروع وتدريبه وتأهيله جيدا، مع وضع الدراسة المتكاملة للاستفادة من كامل المساحة المقرر تخصيصها ليعود بالنفع على أهالي المحافظة.