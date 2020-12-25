محافظ أسوان يستمع لمطالب أهالي قرية أبو الريش

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، بأهالي قرية أبو الريش، بمدينة أسوان، واستمع للعديد من المشاكل والمطالب الملحة والتي كان من أبرزها تعثر تنفيذ مشروع الصرف الصحي وانقطاع مياه الشرب المتكرر، بجانب الحاجة إلى فتح فصلين للتمريض.

وكان من بين مطالب الأهالي، احتياج الطريق الزراعي الشرقي أسوان/القاهرة، ومزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهريف إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة.

وفور استماعة لتلك المشاكل، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بعقد اجتماع عاجل غد السبت مع مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم لوضع حلول جذرية للمشاكل التي تم عرضها عليه، ما يحقق النتائج المرجوة التي تلبى طموحات طموحات أهالي القرية.

وأشار إلى أنه سيتم بدء الخطوات التنفيذية لمشروع الصرف الصحي والذي سيغطي نجوع أبو الريش بحري وقبلي ويضم 5 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه حيث سيتم استعجال موافقة المركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع تجديد وإحلال شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلي، وبإشراف من مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مما يساهم في توفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى القرية، ليتزامن ذلك مع توجيه 30 مليون جنيه أخرى من مصر الخير لإنشاء مدرسة جديدة بنفس القرية تضم 22 فصل ابتدائي وإعدادي، مع إعادة تأهيل مدرستين ومركز شباب.

وأكد اللواء أشرف عطية، سعي المحافظة إلى وضع الحلول الجذرية للمشاكل والاحتياجات الجماهيرية بعيدا عن المسكنات والوعود البراقة.