 محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد

محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس
محسن عشري
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 4:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 4:08 ص

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، عددا من كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيستي سانت أوجيني والقديس نيكولاس، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، مشيرا إلى أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.

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