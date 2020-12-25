بابا الفاتيكان يطالب بتوفير لقاحات كورونا للجميع في رسالته في عيد الميلاد

صلى بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، من أجل نهاية المعاناة في العالم وأكد على الوحدة بين بني البشر، في رسالته اليوم الجمعة، في عيد الميلاد (الكريسماس)، وقدم "للمؤمنين البركة البابوية التقليدية، للمدينة وللعالم"

وقال البابا من قاعة "منح البركة" (بينيديكشن) في "القصر الرسولي"، حيث ألقى كلمته، بدلا من الشرفة الرئيسية في البازيليكا، أمام حشود في ساحة القديس بطرس، بسبب القيود للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا "إننا جميعا في نفس القارب".

وصلى البابا من أجل هؤلاء الذين عانوا بسبب الجائحة في رسالته في الكريسماس، مذكرا بالنساء، ضحايا العنف المنزلي.

وأضاف أن اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، يتعين أن تكون متاحة للجميع، لاسيما الفئات الأكثر ضعفا.

وتحدث البابا أيضا عن هؤلاء الذين يعانون من العنف والذعر الناجم عن الحرب وفي مناطق الأزمات. ودعا إلى السلام ووقف إطلاق النار في الكثير من الدول بمختلف أنحاء العالم.

وقدم البابا بعد ذلك البركة البابوية التقليدية، وهي واحدة من أهم البركات في الكنيسة الكاثوليكية، التي تقدم غفرانا عاما للمؤمنين.