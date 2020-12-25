 الرباط ولندن ترحبان بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة الموقع بينهما 2019 - بوابة الشروق
الجمعة 25 ديسمبر 2020 2:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

الرباط ولندن ترحبان بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة الموقع بينهما 2019

أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 2:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 2:09 ص

 أفادت وزارة الخارجية المغربية الليلة بأن حكومتي المغرب والمملكة المتحدة رحبتا بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة بين البلدين، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، وذلك اعتبارا من أول يناير 2021
وذكرت الخارجية المغربية في بيان، أن الإعلان المشترك المغربي البريطاني جرى تبادله اليوم بالرباط، ويشكل "ضمانة للشركات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون".
وأكد الإعلان استمرار علاقات الاستثمار في إطار الاتفاق بين حكومتي البلدين؛ للنهوض المتبادل بالاستثمارات وحمايتها.
وأضاف البيان أن الاتفاق سيشكل شراكة جديدة ودعامة أساسية في توطيد العلاقات بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن البلدين سيعملان على مواصلة تعزيز علاقاتهما وتطوير التعاون بينهما بهدف إقامة شراكة استراتيجية شاملة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك