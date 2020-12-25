عضو العليا للفيروسات: الالتزام بالغذاء المثالي لمصاب كورونا أفضل الطرق لتقوية المناعة

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الالتزام بالغذاء المثالي لمصاب كورونا أفضل الطرق لتقوية المناعة، موضحة أن المريض المعزل منزليًا لابد وأن يقيم في غرفة منفصلة ولا تتداول أدواته بين أفراد الأسرة.

وحذرت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الجمعة، من تداول البروتوكلات العلاجية التي يوصي بها الأطباء لمرضى كورونا دون استشارة الطبيب، مؤكدة على الالتزام بطرق التطهير والتعقيم بالكحول والكلور داخل منزل مصاب كورونا.

وأضافت أن تناول دواء السيولة دون استشارة الطبيب قد يصيب البعض بمضاعفات تصل إلى نزيف وجلطات بالمخ، مشيرة إلى أن ألية التأمين الصحي المتبعة في الدول الأوروبية تساعد في حصر أعداد مصابي كورونا على أرض الواقع.

وذكرت أن 80% من حالات كورونا تكون خفيفة وتمر دون ملاحظة، نظرًا لعدم ظهور أعراض على المصابين تستدعى استشارة الطبيب، مضيفة أن نسبة 5% من الـ20% المتبقية تكون حالات خطيرة بحاجة إلى العنايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.