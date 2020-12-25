أردوغان: المحادثات مع إسرائيل مستمرة على المستوى المخابراتي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن "المحادثات مع إسرائيل مستمرة على مستوى المخابرات، ولكن المشكلة تكمن مع كبار المسؤولين هناك".



وأضاف أردوغان أن "سياسات إسرائيل بشأن فلسطين غير مقبولة ، لكن تركيا تريد علاقات أفضل بين البلدين"، وفقا لوكالة رويترز.



وكان موقع "المونيتور" الأمريكي قد ذكر قبل نحو أسبوعين أن تركيا اختارت سفيرا جديدا لها في إسرائيل، وذلك كمحاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإحراز نقاط لصالح أنقرة لدى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.



ونقل الموقع عن مصادر لم يكشف عنها، القول إن السفير الجديد هو أوفوك أولوطاش الذي يرأس مركز البحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية التركية ودرس العبرية وسياسات الشرق الأوسط في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة.



يشار إلي أنه لايوجد سفير لأي من البلدين منذ مايو 2018، عندما سحبت أنقرة سفيرها بسبب تصاعد الهجمات على قطاع غزة وقرار واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.