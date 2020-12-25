 أفغانستان تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أفغانستان تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 12:40 م | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 12:40 م

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية ، و13 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في الفترة نفسها.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الجمعة - إنه بذلك تكون الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في أنحاء البلاد قد وصلت إلى 51 ألفا و764 مصابا، في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن إلى 2148 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 96 حالة تعاف خلال 24 ساعة ماضية أيضا؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى هذه اللحظة إلى 40 ألفا و678 شخصا، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة النشطة 8 آلاف و214 حالة معروفة في البلاد.


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