عمرو دياب يستعد لطرح ألبوم «يا أنا يا لأ»

يستعد المطرب عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، خلال الساعات القليلة القادمة، وسوف يطرح الألبوم تباعا عبر أحد شركات الاتصالات، ومنصة «أنغامي» الموسيقية الرقمية.



ويضم الألبوم 12 أغنية وهم، «يا أنا يا لأ» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي، و«محسود» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و«شكراً» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم، و«عايز أعمل زيك» من كلمات تامر حسين وألحان إسلام ذكي وتوزيع رامي سمير، و«طبل» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و«بتهزر» من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير.



كما يضم أغاني «فاكرني ياحب» من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل، و«وأنا معاك» من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و«يادلعوا» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان سهم وتوزيع عادل حقي، و«من العشم» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان تامر عاشور وتوزيع نادر حمدي، و«محسود ريمكس» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و«الجو جميل» من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عادل، والألبوم مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.



يذكر أن عمرو دياب طرح ألبومع الأخير «سهران» منذ 10 أشهر، وضم أغاني (عم الطبيب - أنت زي ما أنت - بالضحكة دي - جامدة - هيعيش يفتكرني - حلوة البدايات - مكانك في قلبي - روح - سهران - يا روقانك - مهرجان - جميلة).