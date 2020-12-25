رئيس النمسا يدعو للتحلي بالصبر والالتزام بتنفيذ الإغلاق للسيطرة على كورونا

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين مواطني بلاده إلى التحلي بالصبر في مواجهة جائحة كورونا والالتزام مرة أخرى بتنفيذ الإغلاق العام الثالث في البلاد والذي يستمر حتى منتصف يناير المقبل.



وأعرب الرئيس النمساوي - في تصريح اليوم الجمعة– عن تفاؤله رغم تصاعد حدة أزمة كورونا في النمسا وكل دول العالم.. مشيرا إلى أنه يلمح الضوء في نهاية النفق ويثق في نصر قريب على الوباء.



وقال الرئيس النمساوي إنه يأسف لأن احتفالات "عيد الميلاد" هذا العام جاءت محدودة وقاصرة على العائلة الصغيرة ولكن الشيء الأكثر أهمية هو البقاء بصحة جيدة وتجنب مخاطر العدوى.



وأضاف أن العام الجاري رغم صعوبته شهد أيضا جوانب إيجابية.. مشيرا إلى أنه في بداية الأزمة أوائل العام لم يكن أحد يتوقع أن تكون التطعيمات ممكنة بحلول نهاية العام.. داعيا إلى التركيز على رؤية بعض الأشياء الإيجابية في هذه الأزمة.



وأعرب الرئيس النمساوي عن تعاطفه مع كل من مروا بأوقات عصيبة بسبب المرض.. لافتا إلى أسفه لأن معدل الوفيات لا يزال مرتفعًا كما يخشى الكثير من الناس من فقدان وظائفهم.. مرجحا بطء التعافي الاقتصادي حيث قد تستمر آثار الجائحة حتى عام (2021 -2022).