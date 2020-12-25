سفراء الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم لمراجعة اتفاق التجارة مع بريطانيا

يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الجمعة في بروكسل للبدء في مراجعة اتفاق التجارة الجديد مع بريطانيا بعد خروجها من التكتل، حسب صرح متحدث باسم الرئاسة الألمانية للاتحاد.



وبعد إبرام الاتفاق في توقيت حرج أمس الخميس، سوف يراجع السفراء اليوم آلاف الوثائق لتحديد ما إذا كانت بلادهم سوف توافق على الشروط المنصوص عليها.



وقال سباستيان فيشر المتحدث باسم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إن "الدول الأعضاء سوف تبدأ الآن في مراجعة الـ1246 ورقة التي يتألف منها الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وسوف تواصل هذا العمل الشاق خلال الايام القليلة المقبلة".



وأضاف أن كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه سوف يطلع السفراء على مجريات المفاوضات.



ومازال يتعين المصادقة على الاتفاق في كل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.



ويسمح الاتفاق بحرية تدفق السلع بدون تعريفات جمركية أو حصص، كما يحدد أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات مثل الامن والقضاء وسلسلة من القضايا مثل حماية البيانات.