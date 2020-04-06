دراسة: كورونا يتسبب في تغير مساحة الشقق ذات الغرفة الواحدة بأمريكا

استطاع فيروس كورونا أن يؤثر على جوانب كثيرة من الحياة، منها العمل الذي نقله من المكاتب والشركات إلى المنازل، ووصل تأثيره للمنازل، حيث غير من حجم الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب دراسة جديدة أجرتها شركة "كوستار جروب" الخاصة بالبيانات والتحليلات العقارية الجديدة بأمريكا، فإن كوفيد -19، لم يتسبب في وقف بناء الشقق ولكنه غير من حجمها وخاصةً في المدن، وذلك بناءًا على طلبات المستأجرين والمشترين الجديدة والتي تركزت على البحث عن وحدات مكونة من غرفة نوم واحدة كبيرة، وهذا ما دفع أصحاب العقارات لزيادة مساحة الشقق ذات الغرفة الواحدة هذا العام.

وأوضح أندرو ريبكزينسكي، المستشار الإداري في الشركة، أنه بحلول الربع الثاث من 2020، زاد حجم الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في المناطق الأمريكية الحضرية إلى 735 قدمًا مربعًا بعد أن كانت 720 قدمًا مربعًا في مارس الماضي، وهو أكبر حجم وصلت له هذه الشقق منذ أغسطس 2018.

وأكد أن الإتجاه الجديد تسبب في وقف استكمال المباني ذات الوحدات الصغيرة بسبب انخفاض الطلب عليها ومن المحتمل أن يظل الوضع هكذا حتى انتهاء الفيروس، مما سيجعل مكاسب أصحاب العقارات أقل؛ لأنهم كان يستغلون المساحات الصغيرة لزيادة عدد الشقق وبالتالي يجمعون أموال أكثر من المستأجرين أو الملاك- وفقًا لموقع "ياهو" الأمريكي الإخباري.

وقال دورون بيرجامينت، مالك شركة "بلو كوميونيتيز"، المتخصصة ببيع شقق في " نيويورك"، إنه مع زيادة العمل في المنزل بسبب فيروس كورونا التاجي غير الكثير وجهات نظرهم في مساحة المنزل، وأصبحوا يرغبون في غرفة نوم ومطبخ وحمام ومكان للجلوس أوسع حتى يقضون وقتهم دون الشعور بالضيق من التواجد لأيام عدة في مكان صغير.

وأضاف أن السبب الثاني المتوقع للتغير الذي حدث في مجال مساحة الشقق، يرجع إلى رغبة السكان في عدم العيش بمكان صغير مما يزيد من انتشار الإصابات.

وأكد أنه مع استمرار فيروس كورونا، أصبح العديد من الأمريكيين ينتقلون إلى الضواحي هربًا من التعرض للوباء وللحصول على شقق بمساحات أكبر وبساحة خارجية، وهذا تسبب في انخفاض أسعار الإيجارات في الأماكن الحضرية بنسبة 0.67 ٪ في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار العقارات بالضواحي بنسبة 0.19 ٪، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع حتى يختفي كوفيد-19.