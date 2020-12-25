اليابان تؤكد تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

أكدت اليابان تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 والتي ظهرت في بريطانيا، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) نقلا عن مصدر لم تسمه.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الحالتين تعودان لمواطنين اثنين في طوكيو عادا من المملكة المتحدة.



ويأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بأن حكومته تدرس إدخال تغييرات على قانون التدابير الخاصة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، من خلال تقديم مكافآت للحانات والمطاعم التي تمتثل لتعليمات الإغلاق مبكرًا لوقف انتشار العدوى وفرض غرامات على من لا يمتثل.



وأضاف سوجا في مؤتمر صحفي من طوكيو اليوم الجمعة أن الحكومة تدرس إدخال تغييرات على هذا القانون، مناشدا الحانات والمطاعم بغلق أبوابها مبكرا.



وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رئيس الوزراء الياباني يرغب في إدخال هذه التغييرات على القانون بشكل سريع.



وأوضح سوجا أن هناك حالة من القلق المتزايد نتيجة ارتفاع الإصابات بالفيروس في اليابان، مشيرا إلى أن المواطنين لا يزالون يواصلون الخروج من منازلهم وأن الإصابات آخذة في الارتفاع.



وسجلت البلاد رقما قياسيا اليوم الجمعة بالنسبة لحالات الإصابة اليومية بواقع 3745 حالة، وفقا لشبكة (إن تي في) التليفزيونية اليابانية.



وحث رئيس الوزراء الياباني المواطنين على البقاء في منازلهم خلال عطلة رأس السنة الجديدة والاحتفال "بهدوء" من أجل عدم زيادة الإعباء على النظام الطبي.



وأكد سوجا على أنه سيمنع دخول الأجانب من جنوب إفريقيا بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.



وسجلت اليابان أدنى معدل من الإصابات والوفيات بالفيروس بين مجموعة الدول الصناعية السبع، وذلك نتيجة اعتماد الحكومة في الغالب على وعي سكانها لإظهار ضبط النفس وكذلك الشركات للامتثال للتدابير الطوعية.



ويحظر الإغلاق القسري في اليابان بموجب دستور البلاد الذي يمنح حماية قوية للحريات المدنية.



وتابع سوجا قائلا إن الحكومة بدأت إجراء اختبارات على المتاح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تخطط لتجميع البيانات في شباط/فبراير المقبل بينما تستعد الوكالات الحكومية لبدء توزيع اللقاح.



وأفادت وسائل إعلام محلية أنه سيتم طرح اللقاحات في اليابان اعتبارًا من أواخر شباط/فبراير المقبل.



وكان رئيس الوزراء الياباني قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن العاملين في المجال الطبي وكبار السن هم أول من سيحصل على اللقاح.