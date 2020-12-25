ــ سعى إلى تكامل الصورة الفنية.. وابتعد عن الإسقاط السياسى الفج والمباشر

رحل عن دنيانا فى السادس من ديسمبر الجارى، المترجم والشاعر الكبير رفعت سلام (1951ــ 2020) عن تسعة وستين عامًا، أمضاها مبدعًا ومترجمًا وباحثًا أدبيًّا ومراجعًا ومدقّقًا لعدد من الترجمات الصادرة عن الشعر والرواية، ومساهمًا فى إصدار مجلة «إضاءة 77» التى صدرت منها ثمانية أعداد، مع حلمى سالم وجمال القصاص وحسن طلب، ومؤسِّسًا لمجلة «كتابات» الأدبية التى نحتت مصطلح «جيل السبعينيات» الذى ينتمى إليه، وحرصتا على الاستقلال عن كل أجهزة الدولة ومنابرها الرسمية، معلنتيْن عن ميلاد «جيل شعرى جديد يرى أن الحرية المتاحة أضيق من الروح والخيال، وأن ما تبقَّى من قيود عبء باهظ بلا جدوى» على حدِّ تعبيره. تاركًا لنا تسعة دواوين شعرية منها: وردة الفوضى الجميلة، إشراقات رفعت سلام، إنها تومئ لى، هكذا قلت للهاوية، إلى النهار الماضى، كأنها نهاية الأرض، حجر يطفو على الماء، هكذا تكلّم الكَركَدن، أرى الشِّياه على المياه. ودراساتٍ ثلاثا هى: المسرح الشعرى العربى، بحثا عن التراث العربى: نظرة نقدية منهجية، بحثا عن الشعر. وأربعة عشر كتابًا مترجمًا منها: بوشكين: الغجر وقصائد أخرى. ماياكوفسكى: غيمة فى بنطلون وقصائد أخرى. كربر شويك: الإبداع القصصى عند يوسف إدريس. ليرمنتوف: الشيطان وقصائد أخرى. يانيس ريتسوس: اللذة الأولى والبعيد.هذه اللحظة الرهيبة (قصائد من كرواتيا). شعرية كفافى: لـ جريجورى جوزدانيس. والأعمال الشعرية الكاملة لقسطنطين كفافيس ولشارل بودلير ولآرثر رامبو ولوالت ويتمان وسواها. لهذا مُنحَ شهادة تقدير من «لجنة كفافيس الدولية» عن ترجمته قصائد ريتسوس التى صدرت عام 1992 بعنوان «اللذة الأولى»، وفى العام التالي «1993» مُنحَ «جائزة كفافيس الدولية» فى الشعر، عن دوره المتميز فى الشعر المصرى والعربى. وقبل رحيله المُفجع بعاميْن، فاز بجائزة «أبى

القاسم الشابي» ــ دورة ترجمة الشعر ــ لعام 2018، عن ترجمة ديوان «أوراق العشب» للشاعر الأمريكى والت ويتمان إلى اللغة العربية. ليقول لنا عقب تسلمه الجائزة: «استغرقتُ 825 يومًا من العناء والمساءلة والقلق والحيرة؛ لأتمكن من إتمام العمل. جميل أن يقترن اسمى باسم شاعر عظيم؛ هو أبو القاسم الشابي». وقد وصفه محمد زين العابدين وزير الشئون الثقافية التونسية، بأنه «وجه ووجاهة فى عالم الفكر العربي». كما اضطلع رفعت سلام بمراجعة ترجمة راوية صادق لكتابيْ: قصيدة النثر من بودلير حتى الآن، لسوزان برنار. وماجريت لبرنار نويل. وترجمة عاطف عبدالمجيد ود. نسرين شكرى وإيمان رياح لثلاثية «الكالبَاس» الروائية التى كتبها جان ديفاسا. وترجمة لطفى السيد لرواية فيليب كلوديل «تقرير بروديك». الأمر الذى حدا بالأكاديمييْن البارزيْن محمد عبدالمطلب وعلى البطل إلى إصدار كتابيْن نقدييْن يتناولان تجرِبته الشعرية بالبحث والدرس، بالإضافة إلى عشرات الدراسات النقدية ورسائل الماجستير والدكتوراه التى عُنيت بدراسة رحلته الشعرية العامرة بالإنجاز والعطاء الفنى. ومن اللافت فى ديوانه الذى حمل اسم «حجر يطفو على الماء» أن رسومه وتصميمه وإخراجه كان من إبداع شاعرنا؛ تأسيًا بما فعله «الدادائيون»، وفى طليعتهم «تريستان تزارا وأندريه بروتون». والفنان «ماكس إرنست» والشاعر «بول إيلوار» اللذان كوَّنا ثنائيّا متلازمًا. و«مانيه» الذى صوَّر بالرسوم الترجمة الشعرية الفرنسية لـ«مالارميه»، وقصيدة «الغراب» لـ«إدجار ألان بو». كما رسم «مانيه» صورة شخصية لـ «مالارميه»، وصوَّر «ديجاس» «مالارميه» بالكاميرا...إلخ. من هنا، تداخلت التخوم وانداحت بين الفنون جميع لدى رفعت سلام؛ سعيًا إلى تكامل الصورة الفنية. وهو عين ما رمى إليه شاعرنا فى جُلِّ شعره؛ لإبراز ما يعتور الواقع من توتر دائم يُحيل إلى آفاق ورؤى تُقصى الذات عن ذاتها، مؤكِّدًا جدلية الحضور والغياب. بين فكرة الدلالة من جهة، وفكرة علاقة الجسد باللغة من جهة أخرى. أو إعادة بناء العلاقة بين المعنى والشكل. ذلك أن ما أعدَّه حقيقيًّا عبر الجميل، هو ما يقوله الفن عن الجميل، أو بصدد الجميل.. أى وعى الفن ذاته بذاته. يقول رفعت سلام فى قصيدته «جسد»: (هو جسد/ وأنا كلمة العشق المغتصِبة/ أتحسسه/ فيولد فى كفى.. فرحًا/ واشتهاء/ وخيولًا جامحة. أتشهاه/ فيصبح مملكة للمفاجأة الخفيَّة/ والطقوس الوثنيَّة/ والرعب/ فأسميه.. الوطن). وبذلك يُشكّل الجسد لديه ذاكرة تختزن جميع اللحظات التى تُعيد النظر فى شروط العلاقة بين القصيدة والحياة، من خلال تحريك دلالاتها ومعانيها، وصولا إلى خلق أنساق مغايرة لتصوراتها وعلائقها مع الموجودات. ما يُمثِّل بنية لغوية خاصَّة، بها تتحدَّد شاعرية اللغة ذاتها، ومن خلالها يرسم الشاعر ملامح العالم الذى يتوق إلى فضائه. الأمر الذى جعل شعره بمنجاةٍ من الإسقاط السياسى الفج والمباشر، على الرغم من اهتماماته شديدة الالتزام بهموم الوطن العامة التى تطبع شعره كله. لكنه راح يبحث عنها فى الداخل، أكثر من الخارج. فى محاولته أن يقول ما يلوح أنه أبعد من القول.

ويعمد الشاعر إلى تأكيد اللُّحمة القائمة بين العالم الخارجى وذواتنا المعاصرة؛ لتوسيع لغة الشعور الباطنى، مثلما فعل مارسيل بروست، وما تُفضى إليه لغته من قدرة على المساءلة والتقصى، عبر سياقات بعيدة الغور، تفتحها على تأويلات متعددة، تنزع عنها ما يُحيلها إلى مفاهيم مجردة، ويُصيِّرها محض مجموعة من العلائق والنظم. ما يجعل شعرية رفعت سلام تُشكّل بنية زمانية لا تتفلت من التاريخية، ولا تسبح فوق الأحداث، ولا فى سماء داكنة. وتضعنا على مفترق طريق لغوى، بين مرجعية خطابنا القديم، وتصوراته البلاغية المنجزة. وبين لغته التى تترك لنا حرية التعامل مع اللغة بوصفها زمنًا مفتوحًا أو كلية ناعمة تتيح لنا ثراء رمزيًّا فى فهم بنيات الدلالة.

يقول رفعت سلام: (أيتها اللحظة الفارقة/ اقتربنا من اللحظة الصاعقة/ فاتئد فى خطاك حتى يطول الطريق/ هل أضعنا النجم القطبي/ أم ضعتُ فى الأدغال والمفترقات؟/ هكذا نحطّ على المدائن الغاربة فى اللحظة الهاربة/ فات أوان الرجوع، الهوينى/ كى يطول الطريق/ نحطّ على المدائن الزاهرة فى اللحظة الماكرة/ لا سهو أو نسيان/ لا هوادة أو غفران/ نحن آخر الزمان). وهنا يطرح الشاعر سؤال الهوية والوجود فى تاريخيتنا الماضية والمعاصرة، ونشدان إدراك من نحن، وفى أى طريق نسير. ولا يعنى ذلك فى الواقع سوى إرساء اللبنة الأولى على طريق إدراك الذات. ذلك أن الإنسان يبنى الكينونة من خلال التمثيل، وقدرته على مجابهة تحدياته، عبر متاهات الأمكنة، وذاكرته المثقلة بتجارب الحياة وانكساراتها؛ ليشارك فى تغيير العالم، وضد كل أشكال الموت الاجتماعي؛ ذلك أن هذا الموقف «يستجيب لشيء مهم جدًّا عند الفنان، وهو الحاجة إلى التعبير عن مكنونات ذاته، الحاجة للاعتراف بالحرية، الحرية التى تزيل الأطر الضيقة لاغتراب الشخصية الإنسانية. إن هذا النضال تأكيد لأهمية الحياة الإنسانية»، على حدِّ تعبيره. ولإيمانه بالحرية سبيلًا للتحقق الذاتى وللتواصل، ولترميم الفجوة القائمة بين الذات والآخر؛ من أجل أن تتعرَّف الذات على نفسها فى الآخر.

سعى إلى قصيدة تُحرِّر الشاعر «مرَّة واحدة وإلى الأبد، من الشروط الخارجية جميع، السابقة على كتابة النص الشعرى، ومنحه الحرية المطلقة للكتابة بلا مواصفات ولا أطر مسبقة». لهذا توقَّف كثيرًا عند شعراء الحب من طراز قيس بن الملوح وعمر بن أبى ربيعة؛ لأنهما قدَّما «شعرية جديدة على الثقافة العربية المشدودة إلى التقاليد البدوية، القبلية. شعرية تضع الشعور الذاتي/ الفردى باعتباره مركز الكون، بلا أى ارتباطات اجتماعية، بل بالتضاد مع ما هو اجتماعى قبلى. شعور متأجج مرتبط بالآخر؛ الحبيبة. ارتباط كأنه حبل النجاة الأخير للغريق، أو برهان الحياة». كما رأى أن الحلَّاج والسهروردى المقتول «يفتحان أفقًا شعريًّا وفكريًّا لا قِبل للثقافة العربية آنذاك به؛ أفق إلغاء المسافة بين السماء والأرض، بين الله والإنسان، بين العبد والمعبود، فيكون التماهى والاندماج والتوحُّد بينهما، وتنتفى كل وساطة أو سلطة دينية». لكنه ثمَّن كثيرًا الشعراء الأعلام: أبا نواس وأبا تمام والبحترى والمتنبى وأبا العلاء المعري؛ بوصفهم نماذج فريدة غير متكرِّرة فى الشعر العربى.

وعلى هذا النحو، وجد رفعت سلام الساحة الشعرية موزعة بين تياريْن «التيار التفعيلى الذى يُعلى من شأن الوضوح وسلاسة اللغة الشعرية، وانضباط الوزن. وتيار الواقعية الاشتراكية الذى يُعلى من شأن الجمهور، وضرورة التفاعل معه». فكان لابدّ من البحث عن طريق شعرى آخر يجعل من القصيدة فعلا جماليًّا متكاملا، ونتاجًا فنيًّا لروح الشاعر وفكره. أو على حدّ تعبيره «كان الشاغل الأساسي ــ بالوعى واللا وعي ــ هو توسيع أفق القصيدة، وفتحها على مصاريعها، بلا ممنوعات ولا محرَّمات؛ شعرية أو أخلاقية أو اجتماعية، فى مواجهة ما آلت إليه القصيدة التفعيلية من انغلاق وركود وبلادة، وما آل إليه «التفعيليون» من محافظة وعداء لكل تجديد». لافتًا إلى أن«قصيدة النثر لم تكن الشاغل الأساسى والمنجز الرئيس لشعراء السبعينيات فى مصر. لقد اكتشفها الشعراء فى سياق تجرِبتهم، وتطورهم الشعرى الذاتى، كأحد الآفاق المفتوحة ــ الممكنة ــ أمامهم، دون أن تكون شاغلهم أو هدفهم المسبق. فجاءتهم طائعة فى بحثهم الحر عن القصيدة». لهذا سعى رفعت سلام فيما أبدعه من شعر وترجمات ودراسات إلى تقديم ما يُعين المرء على الاغتناء روحيًّا، معمِّقًا عالمه الوجدانى، فاتحًا زمن الذاكرة على تاريخ يضجّ بالرغبات والأحلام والتشوّفات.