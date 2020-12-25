رئيس حزب البديل الألماني يستشعر تأييد الحزب له رغم الانتقادات

أعلن يورج مويتن رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني أن أغلبية أعضاء حزبه يقفون وراءه بعد الخطاب شديد اللهجة الذي ألقاه في مؤتمر الحزب نهاية نوفمبر الماضي.



وقال مويتن اليوم الجمعة لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "أرى الأمر بهدوء شديد، لأنني أشعر بالتأييد أكثر بكثير من الرفض لتولي منصبي داخل الحزب".



وتحدث مويتن عن من يروجون للانقسام داخل الحزب، قائلا إنهم يتهمونه "دائما" بهذه التهمة.



كان النزاع طغى بشأن خطاب مويتن داخل المؤتمر العام للحزب نهاية نوفمبر الماضي، حيث دعا في هذا الخطاب إلى أن ينأى الحزب بنفسه عن مثيري الشغب والمحرضين بين صفوفه، وحث على مزيد من "الانضباط الحزبي بين صفوف الحزب".



وطالب منتقدو مويتن رئيس الحزب بالتوقف عن "مسار الانقسام" الذي ينتهججه بحسب رأيهم.



كان مويتن انتقد حديث البعض في حزب البديل من أجل ألمانيا عن "دكتاتورية كورونا" حيث لم يظهروا أي نأي بأنفسهم عما يسمى بحركة "التفكير الجانبي" واستخدموا مصطلح "قانون التمكين".