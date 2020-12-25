تركيا تطالب جميع المسافرين إليها بإثبات فحص سلبي لفيروس كورونا

تعتزم تركيا طلب إثبات فحص سلبي لعدوى فيروس كورونا من جميع المسافرين إليها خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مساء اليوم الجمعة إنه بالنسبة للمسافرين جوا فإن تطبيق ذلك سيبدأ فعليا من يوم الاثنين المقبل، بينما يطبق القرار على جميع المسافرين بالطرق الأخرى بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

أضاف الوزير أنه لا يجب أن يكون قد مر على إجراء الفحص أكثر من 72 ساعة، مبينا أن الركاب الذين لم يقدموا إثبات فحص الفيروس لن يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

وذكر الوزير أن أي شخص قادم من بريطانيا أو جنوب أفريقيا أو الدنمارك سيتم عزله بشكل منفصل بعد الدخول إلى الأراضي التركية.

اكتشفت في الولايات المتحدة مؤخرا فيروسات متحولة يقال إنها أكثر انتشارا بشكل ملحوظ.

وقال قوجة إن تركيا تتوقع شحنة أولى من لقاح صيني ضد كورونا يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن بلاده قدمت أيضا طلبا للحصول على لقاح شركتي فايزر وبيونتيك.

ومنذ مارس الماضي تم تسجيل 1ر2 مليون إصابة في تركيا، البالغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.

أبلغت السلطات التركية اليوم الجمعة عن إصابة 17543 شخصا بعدوى فيروس كورونا ووفاة 256 شخصا آخرين.