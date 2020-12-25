تراجع الإقبال على استخدام المواصلات العامة في لندن خلال الأيام الماضية

أظهرت بيانات من تطبيق "موفيت جلوبال إل.تي.دي" الإلكتروني لتقديم المعلومات بشأن وسائل المواصلات العامة تراجع استخدام سكان العاصمة البريطانية لندن للقطارات والحافلات والدراجات العامة خلال الاسبوع المنتهي في 23 كانون أول/ديسمبر بنسبة 55 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، مقابل تراجع نسبته 46 بالمئة خلال الاسبوع السابق.

وأفاد مؤشر "توم توم ترافيك" لقياس الحركة المرورية بأن الاختناقات المرورية في شوارع لندن تراجعت إلى 29 بالمئة في الساعة الخامسة مساء يوم 21 ديسمبر مقابل 56 بالمئة قبل أسبوع. وكانت نسبة الاختناقات المرورية في نفس اليوم قبل عام تبلغ 57 بالمئة.

وذكر موقع "فلايت رادار 24" لمتابعة الرحلات الجوية أن عدد الرحلات المقررة من مطارات لندن خلال الاسبوع المنتهي يوم 22 كانون أول/ديسمبر ارتفع بنسبة 1ر51 بالمئة إلى 4235 رحلة مقابل 2803 رحلة في الاسبوع السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى حدوث العديد من الالغاءات بسبب القيود التي فرضتها كثير من الدول على السفر إلى لندن، مما كان له تأثير سلبي على الرحلات الفعلية.