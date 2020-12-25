يسرا تصاب بفيروس كورونا

أكد مصدر لـ«الشروق» إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا منذ عدة أيام وقامت بإجراء التحاليل والأشعة التي أثبتت ذلك، وأنها تخضع حاليًا للعزل المنزلي وتلتزم باخذ بروتوكول وزارة الصحة.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

يشار إلى أن يسرا اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في ندوة الدراما التي أقيمت في المجلس الأعلى للإعلام، الثلاثاء الماضي، وأعلنت الإعلامية عزة مصطفى، رئيس لجنة الدراما بالمجلس، عن أن سبب اعتذارها عن المشاركة بالندوة هو إصابتها بوعكة صحية شديدة.