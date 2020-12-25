تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

وأضافت «الأرصاد» في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من أقصى غرب البلاد وشمال ووسط الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية على غالبية الأنحاء صباح الغد، مع رياح معتدلة على أنحاء الجمهورية كافة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

الإسكندرية 14 20

بورسعيد 14 20

شرم الشيخ 17 23

أسوان 12 26

كاترين 3 17

الإسماعيلية 12 21

الغردقة 14 23