تقرير: طائرة بوينج 737 ماكس تابعة لأير كندا تتعرض لمشاكل بالمحرك

ذكر موقع "أفييشن 24 دوت بي إي" البلجيكي المعني بأخبار الطيران أن طائرة بوينج 737-8 ماكس تابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية "أير كندا" تعرضت لمشاكل في المحرك خلال رحلة تجريبية، ما اضطر طاقم الطائرة إلى وقف أحد محركاتها، والقيام بهبوط اضطراري في مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن الموقع أنه بعد فترة وجيزة من الإقلاع، تلقى طاقم الطائرة إشارة بأن الضغط الهيدروليكي منخفض في المحرك الأيسر.



وقال الموقع إن الطاقم المؤلف من ثلاثة طيارين بالطائرة الخالية من أي ركاب قرروا في البداية مواصلة الرحلة إلى مونتريال، لكنهم أوقفوا المحرك وغيروا وجهتهم إلى توسان بعدما تبين لهم عدم اتزان الوقود بالجناح الأيسر.



ووفقا للتقرير، حدثت الواقعة يوم الثلاثاء الماضي.



وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد سمحت لطائرات بوينج 737 ماكس بالعودة للطيران في نوفمبر الماضي، بعد توقف استمر لمدة 20 شهرا جراء حادثي تحطم مأساويين.



وتسعى بوينج للحصول على موافقة من جهات رقابية أخرى حول العالم لإعادة إطلاق الطائرة 737 ماكس، إذ أنها الطراز الأكثر مبيعا لشركة الطيران الأمريكية.