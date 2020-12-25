اليابان تعتزم جعل مبيعات السيارات الجديدة هجينة أو كهربائية بحلول منتصف العقد المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم اليابان جعل كل مبيعات السيارات الجديدة إما هجينة أو كهربائية بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين فيما تشرع الحكومة في خطتها لتصبح خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050، بحسب خطتها الإستراتيجية الخضراء التي كشفت عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الوزراء اليوم الجمعة.

تعتزم الحكومة "الدفع بقوة" من أجل تصنيع سيارات كهربائية في العقد المقبل وسوف تعزز البنية التحتية وسلاسل الإنتاج.

وترمي أيضا إلى خفض أسعار حزمة البطارية للسيارات إلى أقل من عشرة آلاف ين لكل كيلو واط في الساعة بحلول 2030.

وسوف تتخذ اليابان إجراءات بشأن السيارات التجارية بحلول الصيف المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتسعى البلاد لجعل الطاقة المتجددة تشكل ما بين 50 % إلى 60 % من إجمالي جيل الطاقة الكهربائية بحلول 2050.