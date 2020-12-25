نصائح تساعدك على أن تكون أكثر قدرة على إقناع الآخرين

في الوقت نفسه، قد ترى أن تصرفات زملاء آخرين خلال الاجتماع ذاته، تتسم بأنها أقل اتساقا وترابطا، بل وقد يندفعون فجأة في رواية قصص مشتتة. وتظهر الدراسة أنه يتعين عليك، إذا أردت كسب ود هؤلاء الزملاء، أن تعمل على تعديل طريقة حديثك، لتكون مماثلة لطريقتهم، حتى وإن كان هناك اختلاف كبير بينك وبينهم، على صعيد أساليب التواصل.

وقد يثبت اكتسابك مهارة مثل هذه، تجعلك أشبه بالحرباء في محاكاة الوسط المحيط بك، أنها تمثل إضافة مفيدة بشدة، لما تحويه جعبتك من طرق، تسعى من خلالها، لكسب دعم من حولك.

نافذة على "الانعكاس اللغوي"

ويقول ماكسيم سيتش، الأستاذ المساعد للإدارة وشؤون المؤسسات في جامعة ميشيغان، والذي شارك مع زميله الأستاذ المساعد في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، يونغ إتش كيم، في إعداد الدراسة الجديدة المتعلقة بـ "الانعكاس اللغوي"، إن هذا المفهوم يساعد المرء على أن يصبح صوته ورأيه مميزيْن ومتفرديْن في خضم هذا العدد الهائل من المقترحات والأفكار، التي يعج بها العالم حاليا.

وفي هذه الدراسة، أولى سيتش وكيم اهتمامهما لمهنة المحاماة، وكيف يمكن أن يساعد "الانعكاس اللغوي" العاملين فيها، على إقناع القضاة وكسب القضايا. ولذا عكفا على تحليل أكثر من 25 مليون مفردة وردت في ما يزيد على 1800 وثيقة قضائية، لا تخضع لقواعد السرية، وتتعلق بدعاوى مرتبطة بقضايا ذات صلة، بانتهاك براءات الاختراع في الولايات المتحدة. بعد ذلك، استخدم الباحثان أداة للتحليل اللغوي، للتعرف على أسلوب الكتابة الذي استخدمه المحامون والقضاة، الذين شملتهم الدعاوى موضع الدراسة.

وفي هذا الإطار، حدد سيتش وكيم أربعة مقاييس لتحديد هذا الأسلوب، أولها "التفكير التحليلي". وعلى صعيد هذا المقياس، كان يعني منح نقاط أكبر للنص موضع البحث، أن كاتبه آثر الحديث فيه بشكل منطقي، بينما أشار إعطاء عدد أقل من النقاط إلى تفضيله للقيم ذات الطابع الشخصي.

أما المقياس الثاني فحمل اسم "النفوذ والقوة"، وهنا كان منح نص ما نقاطا أعلى، يعني أن كاتبه كان يتحلى بالثقة وهو يدونه، بينما كان العكس يشي بتحلي الكاتب بالتواضع. وتمثل المقياس الثالث المستخدم في الدراسة، في مدى جدارة النص بالتصديق. وكان منح نقاط أعلى للنص في هذا السياق، يشير إلى أن كاتبه استخدم فيه أسلوبا ينزع إلى الصدق والمكاشفة، فيما كانت النقاط المتدنية، تفيد بأن أسلوبه كان أكثر حذرا وحيطة.

وأخيرا، تناول المقياس الرابع "الصبغة العاطفية الغالبة على النص"، وكانت الدرجات الأعلى فيه من نصيب النصوص ذات السمة الأكثر إيجابية وتفاؤلا، بينما مُنِحَت درجات أقل، لتلك التي سادتها نبرة تميل إلى الحزن أو القلق بشكل أكبر.

بعد ذلك، حدد الباحثان أي المحامين، ممن تمت دراسة الدعاوى الخاصة بهم، قد كسبوا قضاياهم، ومن منهم خسروها. وبدا أن من بين الأمور اللافتة للنظر أكثر من غيرها، أن استلهام المحامين في وثائق دعاواهم، أسلوب الكتابة الذي اتبعه القضاة المعروضة عليهم هذه الدعاوى، في حيثيات أحكامهم السابقة، ربما جعل فرص كسبهم لتلك القضايا، تزيد بنسبة تفوق الضعف.