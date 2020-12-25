مشروعات الإسكان الجديدة في اليابان تواصل التراجع ولكن بوتيرة أقل في نوفمبر

استمر تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في اليابان خلال نوفمبر الماضي، وإن كانت وتيرة التراجع قد انخفضت، بحسب بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية.

وتراجع عدد المشروعات الجديدة في تشرين ثان/نوفمبر بنسبة سنوية بلغت 7ر3 بالمئة مقابل تراجع نسبته 3ر8 بالمئة في تشرين أول/أكتوبر. وجاءت نسبة التراجع أفضل من النسبة المتوقعة والتي كانت تبلغ 9ر4 بالمئة.

وبلغ عدد مشروعات الاسكان الجديدة 820 ألف خلال تشرين ثان/نوفمبر مقابل 802 ألف في الشهر السابق.

كما أظهرت البيانات أن عقود البناء التي حصلت عليها أكبر خمسين شركة إنشاءات في اليابان تراجعت بنسبة سنوية بلغت 7ر4 بالمئة، في زيادة عن نسبة التراجع التي سجلت في تشرين أول/أكتوبر وبلغت 1ر0 بالمئة.