الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في مدينة تامبوف بموسكو

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اعتقال شاب كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مدينة "تامبوف" الواقعة جنوبي العاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المعتقل من مواليد عام 2003، مشيرة إلى أن عناصرها صادرت في شقة استأجره الشاب مواد متفجرة ومكونات لصنع عبوة ناسفة وأجهزة اتصال تضم إرشادات بشأن تصنيع واستخدام عبوات ناسفة.

ومن جانبها، كشفت لجنة التحقيقات الروسية في بيان لها أن الشاب المعتقل يبلغ من العمر 17 عاما، وكان اعتقل قبل يومين.

وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية أنه من طلبة إحدى كليات "تامبوف"، وينتمي إلى ثقافة فرعية تخريبية واختار أحد المباني في المدينة كمكان للهجوم، دون تقديم المزيد من التفاصيل.