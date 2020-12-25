 تايلاند تسجل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 10:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 10:37 ص

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الجمعة تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 910ر5.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بالوضع الوبائي في تايلاند تاويسلب ويتسانويوتن قوله إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تشمل 37 حالة إصابة محلية أغلبها لمواطنين تايلانديين.

وأضاف ويتسانويوتن أنه تم رصد 35 حالة إصابة جديدة بين المهاجرين وباقي الإصابات داخل مرافق الحجر الصحي الحكومي.

وأشار المتحدث إلى أن أغلب الحالات الجديدة لها صلة ببؤرة التفشي في سوق للمأكولات البحرية بإقليم ساموت ساخون خارج بانكوك.

وأوضح المتحدث أنه تم تسجيل إصابات في 31 إقليما على صلة بسوق المأكولات البحرية في إقليم ساموت ساخون.


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