حصاد 2020: كورونا يتصدر قائمة البحث على محرك بحث جوجل

منذ بداية عام 2020 وانتشار فيروس كورونا بدأ الجميع في البحث وطرح الأسئلة عبر محرك البحث العملاق "جوجل"، لذلك يستعرض موقع«الشروق» أهم الأسئلة التي طرحها الأشخاص علي الإنترنت حول فيروس كورونا، وذلك وفقًا لتقرير البحث السنوي لشركة جوجل.



* ما هو فيروس كورونا؟



ينتمي فيروس كورونا الجديد إلى عائلة من الفيروسات التاجية التي تنتشر بشكل أساسي من الحيوانات إلى البشر، حيث ظهرت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، خلال الأسابيع الأولى من ديسمبر 2019، وذلك قبل أن تبدأ في الانتشار في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في إصابة 78 مليون شخص ووفاة أكثر من 1.7 مليون، حتي يوم 23 ديسمبر 2020، ولكن لا تزال الولايات المتحدة والهند وروسيا بؤرًا ساخنة للعدوى، وقد لوحظت طفرات جديدة ومعدية في الولايات المتحدة أيضًا.



* ما هي مدة استمرار فيروس كورونا؟



تبلغ مدة حضانة فيروس كورونا من 2 إلى 5 أيام بعد الإصابة، في حين أن بعض الناس قد يستغرقون وقتًا طويلاً للتعافي، ولكن المقدر أن متوسط الوقت الذي يستغرقه فيروس كورونا في الجسم هو أسبوعين، وهي الفترة التي يحتاجها الناس للتعافي واختفاء الأعراض.



* ما هي أعراض فيروس كورونا الجديد؟



تطورت أعراض فيروس كورونا من مجرد فيروس تنفسي إلى عدوى يمكن أن تهاجم بسرعة وتسبب تلفًا للأعضاء الحيوية في الجسم، كما أن العديد من الإصابات قد لا تظهر أعراضًا نموذجية للمرض، ومع ذلك تنقل المرض للآخرين، ولكن هناك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها من قبل المرضى في جميع أنحاء العالم، حيث تشمل السعال الجاف والحمى والصداع وآلام الظهر وفقدان الشم والتذوق وآلام العضلات، وضيق التنفس.



* ما هي مدة بقاء كورونا على الأسطح؟



أشارت الدراسات التي أجريت على مدار الأشهر الأخيرة إلى أن بعض الأسطح من المرجح أن تنشر فيروس كورونا أكثر من غيرها، حيث يمكن أن تخفي الأسطح الورقية والزجاجية والرطبة فيروس كورونا لمدة تصل إلى 28 يومًا وتسبب العدوى، لذلك يمكن أن تكون الأسطح التي يلمسها الشخص المصاب بمثابة طريقة محتملة لانتقال المرض، لذلك فإن التنظيف المنتظم، والتطهير، وغسل اليدين، وممارسة الإجراءات الوقائية هي المفتاح لإبعاد الفيروس.



* كيف ينتشر فيروس كورونا؟



ينتشر فيروس كورونا عادة من خلال الاتصال الوثيق لمسافة أقل من ستة أقدام، حيث ينتقل عن طريق السعال أو العطس أو نشر الفيروس على الأسطح التي يتم لمسها بشكل شائع، وبالإضافة إلي أن حاملي الفيروس بدون أعراض يمكن أن ينشروا الحمل الفيروسي بوسائل غير مباشرة أو التحدث أو الغناء أو الاتصال الوثيق بالناس.



* هل الاسهال من اعراض فيروس كورونا؟



تظل الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا هي السعال والحمى وضيق التنفس، ومع ذلك فإن بعض الأشخاص وخاصة أولئك الذين يعانون من أشكال متوسطة أو شديدة من المرض قد يعانون من أعراض الجهاز الهضمي بما في ذلك الإسهال وآلام البطن والغثيان والتشنجات وفقدان الشهية.



* هل فيروس كورونا ينتقل جوا؟



تم التأكيد رسميًا في شهر أكتوبر على أن فيروس كورونا كان في الواقع محمولًا جواً، مما يعني أن ممارسة نظافة القناع وغسل اليدين والحفاظ على المسافة أمر مهم للغاية، حيث يمكن أن يترسب على الأسطح، ويكون أكثر عدوى عند تعليقه في الهواء لفترات أطول، ويمكن أن يحدث الانتقال أيضًا من خلال الهباء الجوي في الأماكن الداخلية والمناطق سيئة التهوية.



*هل العطس من أعراض مرض فيروس كورونا؟



لا تعتبر الإصابة بالبرد أو العطس عمومًا علامة نموذجية للإصابة بفيروس كورونا، على عكس وجود السعال الجاف، ولكن قد يكون العطس المصحوب بسيلان الأنف أو احتقان الأنف من الأعراض المحتملة للإصابة.



* هل هناك علاج لفيروس كورونا؟



يظل أحد الأسئلة الأكثر بحثًا على الإنترنت هو الاستعلام الوحيد الذي يدور في ذهن الجميع هل يوجد علاج لفيروس كورونا؟، ولكن حتى الآن لا يوجد علاج مناسب تم تحديده، وذلك لأنه فيروس جديد، حيث يجري عدد من الاستراتيجيات التجريبية وخطط العلاج لاحتواء أو السيطرة على انتشار الفيروس، ومنعه من التكاثر، كما تستخدم علاجات الإنفلونزا المضادة للفيروسات للسيطرة على بعض الأعراض.