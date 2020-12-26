صحة مطروح: العثور على جثامين 6 أشخاص بشاطئ السلوم يُرجح غرقهم في رحلة هجرة غير شرعية

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن المستشفى العام استقبل 6 جثامين بينها جثة مجهولة الهوية، عُثر عليها أمام سواحل مدينة السلوم الحدودية، موضحة أنه من المرجح تعرض أصحابها للغرق بعد غرق مركب هجرة غير شرعية كان يقلهم.

وأوضح البلتاجي، أنه تم التعرف على هوية الجثامين، وهم: "عبد الرحمن فرج صالح 23 سنة من قرية المثاني بمطروح، وثابت صابر عبد الحليم عبد السلام 33 سنة من الفيوم، حمودة صابر فرج عبد الهادي 33 سنة من الفيوم، عاصم فرحات عبد السلام 19 سنة من البحيرة، جثه هامدة متحللة، هاني خلف إدريس، 35 سنة من الفيوم، بالإضافة إلى جثة مجهولة الهوية.

واستقبل مستشفى السلوم العام، الأسبوع الماضي، 6 جثامين غرقى، 4 منها من محافظة سوهاج و2 من محافظة البحيرة، ويرجح أنهم كانوا يستقلون نفس قارب الصيد الذي تعرض للغرق، أثناء قيامه برحلة هجرة غير شرعية إلى السواحل الإيطالية.