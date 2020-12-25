 وفاة زعيم المعارضة ومرشح الرئاسة السابق في مالي سومايلا سيسيه - بوابة الشروق
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وفاة زعيم المعارضة ومرشح الرئاسة السابق في مالي سومايلا سيسيه

مجموعة مسلحة في مالي - ارشيفية
مجموعة مسلحة في مالي - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 8:21 م | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 8:21 م
توفي زعيم المعارضة والمرشح  السابق للرئاسة في مالي، سومايلا سيسيه، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، حسبما أعلن حزبه.

وقال ديمبا تراوري من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديموقراطية الذي يتزعمه سيسيه، إن سبب وفاته لم يكن واضحا في البداية.

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة قد اختطفت سيسيه في مارس الماضي في شمال مالي أثناء حملته الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية، ولم يُطلق سراحه إلا في أكتوبر الماضي.

وقد تردد أن الإرهابيين الإسلاميين كانوا وراء عملية الاختطاف.

وكان سيسيه قد ترشح للرئاسة عدة مرات، لكنه خسر في الجولة الثانية في كل مرة.

وشغل عدة مناصب في الحكومة، بما في ذلك وزير المالية.

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