 تركيا.. توقيف 33 شخصا في عمليات أمنية ضد «داعش» - بوابة الشروق
الجمعة 25 ديسمبر 2020 8:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

تركيا.. توقيف 33 شخصا في عمليات أمنية ضد «داعش»

أرشيفية
أرشيفية
رويترز
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 8:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 8:17 ص

أوقفت السلطات الأمنية التركية، اليوم الخميس، 33 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليتين منفصلتين بولايتي وان وأضنة شرق وجنوب البلاد.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب بولاية وان، فجر اليوم الخميس، عملية مداهمة متزامنة على 34 مشتبها من ما يُدعى بـ"مجموعة أمير أوناي"، والتي يُعتقد بأنها تنتمي لتنظيم "داعش".

وتمكنت الفرق من توقيف 31 مشتبها منهم، حيث عثرت خلال البحث في منازلهم وأماكن عملهم على الكثير من المواد الرقمية والكتب والوثائق التي تحتوي على أفكار وأيديولوجيا تنظيم داعش الإرهابي.

وفي ولاية أضنة، أوقفت فرق قيادة قوات الدرك، شخصين يشتبه في قيامهما بأنشطة ترويجية لمصلحة "داعش".

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن الفرق داهمت منزل المشتبهين في قضاء "سيهان"، وضبطت هاتفين محمولين وحاسوب لوحي ووثائق تعود للتنظيم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك