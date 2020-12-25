أوقفت السلطات الأمنية التركية، اليوم الخميس، 33 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليتين منفصلتين بولايتي وان وأضنة شرق وجنوب البلاد.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب بولاية وان، فجر اليوم الخميس، عملية مداهمة متزامنة على 34 مشتبها من ما يُدعى بـ"مجموعة أمير أوناي"، والتي يُعتقد بأنها تنتمي لتنظيم "داعش".

وتمكنت الفرق من توقيف 31 مشتبها منهم، حيث عثرت خلال البحث في منازلهم وأماكن عملهم على الكثير من المواد الرقمية والكتب والوثائق التي تحتوي على أفكار وأيديولوجيا تنظيم داعش الإرهابي.

وفي ولاية أضنة، أوقفت فرق قيادة قوات الدرك، شخصين يشتبه في قيامهما بأنشطة ترويجية لمصلحة "داعش".

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن الفرق داهمت منزل المشتبهين في قضاء "سيهان"، وضبطت هاتفين محمولين وحاسوب لوحي ووثائق تعود للتنظيم.