أول تعليق من عمدة مدينة ناشفيل الأمريكية على حادث انفجار سيارة

استيقظ سكان مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، على صوت انفجار هائل في الـ6.30 من صباح اليوم بتوقيت الولايات المتحدة، ما تسبب في حالة من الذعر بمكان الحادث.

وبحسب موقع "سكوب ناشفيل" الخاص بالمدينة، فإن الحادث جاء نتيجة انفجار سيارة، وتسبب في انهيار مبنى قريب منها وتضرر في مباني أخرى، أما الخسائر البشرية فحصرها مازال مستمرًا.

وأكدت شرطة ناشفيل عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الانفجار وقع في منطقة تجارية قريبة من مبنى الكابيتول "المقر الرئيسي للسلطة التشريعية الفيدرالية في الولايات المتحدة"، تسبب في خوف المئات، خاصةً مع تصاعد أدخنة كثيفة من السيارة بعد انفجارها- وفقًا لإذاعة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وقال جوزيف بليزانت، من إدارة الإطفاء في ناشفيل، في مؤتمر صحفي، بعد السيطرة على الحادث إن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات بعد تعرضهم لإصابات غير خطيرة، ووصلت الأضرار إلى تحطم نوافذ واحتراق أشجار وتضرر ممتلكات خاصة كانت في محيط الانفجار.

كما علق جون كوبر، عمدة مدينة ناشفيل، على الحادث، موضحًا أن الانفجار تسبب في تدمير أحد أنابيب المياة، مما أدى إلى تفاقم الأضرار.

وأوضح أن المعاينة الأولية للواقعة تشير إلى أن سيارة انفجرت نتيجة قنبلة، مؤكدًا أن الأضرار كانت ستكون أسوأ بكثير إذا وقع الانفجار أحد أيام الأسبوع؛ حيث أن مكان الحادث يعد حيوي ويزدحم بالمواطنين، ولحسن الحظ أن اليوم هو الجمعة الذي يصادف الساعات الأولى من عيد الميلاد ولذلك كان أغلب السكان نائمين والشارع شبه خالي.

وقال حاكم ولاية تينيسي بيل لي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه سيتم توفير المواد اللازمة لتحديد ما حدث واكتشاف المسؤول، داعيًا للصلاة من أجل من أصيبوا".