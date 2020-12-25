انطلاق بطولة الجمهورية للترايثلون بالإسماعيلية

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انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية للترايثلون الثلاثى بالإسماعيلية، بمشاركة 320 متسابقا من مختلف الأعمار.

تضمنت الفعاليات التى أقيمت بأحد الشواطئ بطريق البلاجات، الجمعة البدء برياضة السباحة بمسافة 750 مترا للمياه المفتوحة ثم سباق الدراجات 20 كيلو مترا، ثم المرحلة الأخيرة من السباق برياضة الجري بطول 10 كيلو مترات.

شارك بالبطولة 13 نادى يمثلون 5 محافظات "الإسماعيلية، القاهرة الإسكندرية، بورسعيد، السويس"، وتعد الإسماعيلية المحافظة التاسعة التي أقيمت على أرضها البطولة، واختتمت الفعاليات بتسليم الميداليات للفائزين بمراحلهم المختلقة.

وفي كلمته، أعرب المهندس أحمد عصام نائب المحافظ عن سعادته لمشاركة عدد من المحافظات بالبطولة على أرض الإسماعيلية، مؤكدًا أن رياضة التراثليون التي أقيمت في مصر منذ 8 سنوات وتتضمن 3 مسابقات متتالية "السباحة وركوب الدراجات والجرى" من الرياضات التي تساعد في بناء جسم الإنسان.

وأضاف عصام أن المحافظة مستعدة دائما لاستقبال جميع البطولات الرياضية لموقعها المتميز على ضفاف القناة.

وأهدى المدير التنفيذي للإتحاد درعا لنائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير النادي المضيف معربا عن شكره لجهود الجهاز التنفيذي ومديرية أمن الإسماعيلية في تأمين البطولة وخطوط السير وتطبيق الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا.