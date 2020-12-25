محافظ دمياط تناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل نهاية ديسمبر

ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المواطنين بسرعة التقدم للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة 25% رسوم جدية التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري.



وأكدت حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على تقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، لافتة إلى توجيه كافة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهود لإنجاز هذا الملف، والتيسير على المواطنين لاستكمال إجراءاتهم، وتنظيم عملية تلقي الطلبات، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة الجميع.



والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا، بمد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، لمدة أخرى إضافية حتى نهاية ديسمبر الجاري، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.