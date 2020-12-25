إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز بالبحيرة

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استقبلت مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، 3 أشخاص من عائلة واحدة مصابين بالاختناق نتيجة استنشاق غاز ناتج عن تسريب إسطوانة بالمنزل بقريه المجد.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من نقطة شرطة مستشفي الرحمانية المركزى يفيد بوصول مصابين بالاختناق وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث تسريب لاسطوانة غاز بمنزل بقرية المجد التابعة لمركز الرحمانية.



وأسفر الحادث عن أصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي الرحمانيه المركزي وهم كل من :" أمنية أحمد السنهوري، 9 سنوات، محمد احمد السنهوري 9 سنوات، أمل احمد العقدة 30 سنة، مصابين بالاختناق وتم عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.