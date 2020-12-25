مريض بكورونا يضرب مريضا آخر بأنبوبة أكسجين حتى الموت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة

ومات الضحية في اليوم التالي.

وكان الرجلان، اللذان تقول الشرطة إنهما لا يعرفان بعضهما بعضا، يتلقيان العلاج من فيروس كورونا في غرفة تتسع لشخصين في مستشفى أنتيلوب فالي في لانكستر بجنوب كاليفورنيا.

وقال بيان لشرطة لوس أنجليس إن "المشتبه به انزعج عندما بدأ الضحية الصلاة. ثم ضرب الضحية بأنبوبة أكسجين".

وجاء في بيان الشرطة "ألقي القبض على المشتبه به، جيسي مارتينيز، وهو في الـ37 عاما، ووجهت إليه تهمة القتل، ونشر جرائم كراهية وإساءة معاملة كبار السن".

وتكافح مستشفيات كاليفورنيا للتكيف مع الوضع الحالي بعد أن سجلت الولاية مليون إصابة جديدة في ستة أسابيع فقط. وأكدت إصابة أكثر من مليوني حالة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، منذ أن بدأ الوباء.