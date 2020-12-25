ضبط عاطل مزق وجه شاب لرفضه دفع إتاوة

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، من ضبط عاطل بتهمة قيامه بتمزيق وجه شاب باستخدام سلاح "كاتر" لرفضه دفع إتاوة واستيلائه على مبلغ مالي.



وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من "حسن حامد المغربي" يتهم فيه "كامل . ا . ك" عاطل، بقيامه بأعمال البلطجة وطلب إتاوة منه وعندما رفض اعتدى عليه بالضرب المبرح وأصابه بجرح قطعي في الوجه باستخدام "كاتر" واستولى على مبلغ مالي قدره ٢٩٥٠ جنيه بالإكراه.



وبتقنين الإجراءات تم نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة رقم ١٤٩٩٩ لإخطار النيابة العامة.