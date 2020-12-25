ضرب زلزال بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر جزيرة لوزون الرئيسية للفلبين، بما في ذلك العاصمة مانيلا، اليوم الجمعة، لكن لم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار.

وقال ريناتو سوليدوم رئيس المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) إن مركز الزلزال يقع شمال غرب بلدة كالاتاجان في إقليم باتانجاس، على بعد 93 كيلومترا جنوبي مانيلا.

وصرح لمحطة "دي زد إم إم" الإذاعية من مانيلا: "لن يتسبب هذا الزلزال في حدوث تسونامي. كما أننا لا نتوقع حدوث أضرار كبيرة، لكننا ننتظر تقريرا أوليا من المناطق التي تأثرت".

وقال سوليدوم إنه من المتوقع حدوث توابع للزلزال الذي شعر به السكان بدرجات متفاوتة في منطقة واسعة بجزيرة لوزون الرئيسية بما في ذلك مانيلا.

وتقع الفلبين على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90 % من الزلازل على مستوى العالم.

يشار إلى أن آخر زلزال كبير ضرب البلاد بلغت قوته 1ر7 درجة وأدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط الفلبين وكان في تشرين أول/أكتوبر 2013.