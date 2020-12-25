إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمواجهة المصري في الدوري

اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الجمعة، بأحد فنادق مدينة الإسكندرية.
ويستعد المقاصة لمواجهة المصري البورسعيدي في السابعة والنصف مساء غد، السبت، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وتضم قائمة المقاصة كلًا من:
حراسة المرمى: محمود حمدي ومحمد كوكو.
خط الدفاع: بلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد متعب وأحمد صبيحة.
خط الوسط: رجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي.
خط الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبدالله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل أمو وأحمد عادل ميسي.
ويحتل المقاصة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط، فيما يحل المصري بالمركز الرابع برصيد خمس نقاط.