إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمواجهة المصري في الدوري

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اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الجمعة، بأحد فنادق مدينة الإسكندرية.

ويستعد المقاصة لمواجهة المصري البورسعيدي في السابعة والنصف مساء غد، السبت، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة المقاصة كلًا من:

حراسة المرمى: محمود حمدي ومحمد كوكو.

خط الدفاع: بلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد متعب وأحمد صبيحة.

خط الوسط: رجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي.

خط الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبدالله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل أمو وأحمد عادل ميسي.

ويحتل المقاصة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط، فيما يحل المصري بالمركز الرابع برصيد خمس نقاط.