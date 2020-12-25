 سنغافورة تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سنغافورة تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 11:28 ص

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفًا و509 إصابات.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، اليوم الجمعة - أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم وضعها قيد حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي حالات مجتمعية جديدة أو تسجيل حالات وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا 29، بينهم 15 مصابًا توفوا لأسباب أخرى.

وأشارت وزارة الصحة، إلى تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الخميس جميعها وافدة من الخارج أيضًا.


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