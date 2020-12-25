 المكسيك تسجل 12 ألفا و485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل 12 ألفا و485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم المكسيك
علم المكسيك
أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 12:40 م | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 12:40 م

سجلت المكسيك 12 ألفا و485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و362 ألفا و564 حالة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 861 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 121 ألفا و172 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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