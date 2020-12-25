تشارلز كوشنر: حكايات والد صهر ترامب مع «الجنس» والتهرب الضريبي وأشياء أخرى

في تطور جديد أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات عفو شملت تشارلز كوشنر، أحد أقطاب العقارات في الولايات المتحدة ووالد صهره جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب.

ويمنح العفو امتيازات مثل استعادة حق الشخص المدان لحق التصويت أو المشاركة في هيئة المحلفين.

فمن هو تشارلز كوشنر؟

ولد تشارلز كوشنر في 16 مايو عام 1954 لكل من جوزيف وراي كوشنر اللذين هاجرا إلى الولايات المتحدة من الاتحاد السوفييتي السابق عام 1949.

وترعرع تشارلز كوشنر في نيوجيرسي مع شقيقه الأكبر موراي وشقيقته إستر حيث عمل والده جوزيف كعامل بناء ثم صار مطورا عقاريا ومستثمرا.

وفي عام 1979 تخرج تشارلز كوشنر في كلية الحقوق بجامعة هوفسترا.

وفي عام 1985 بدأ في إدارة أعمال والده وأسس شركات كوشنر العقارية.

وفي 30 يونيو/حزيران من عام 2004 تم تغريم كوشنر، الذي تمتلك عائلته مجموعة من 20 ألف عقار، 40 ألف دولار من قبل لجنة الانتخابات الفيدرالية لمساهمته في الحملات السياسية للحزب الديمقراطي باسم شركاته بينما لم يكن بحوزته تفويض للقيام بذلك.

كما حُكم على تشارلز كوشنربالسجن لمدة عامين لـ 18 تهمة تشمل التهرب الضريبي وجرائم مرتبطة بتمويل الحملات والتلاعب بالشهود.

وكان كوشنر قد توصل إلى اتفاق مع الادعاء على أن يقر بالذنب في 16 تهمة وحكم عليه بالسجن في سجن فيدرالي في قاعدة عسكرية في مونتغمري بولاية ألاباما لمدة عامين، و10 اشهر إضافية في أحد منازله.

"جريمة مثيرة للاشمئزاز"

وتتعلق تهمة التلاعب بالشهود بانتقام كوشنر الأب من صهره، وليام شولدرز زوج شقيقته إستر، الذي كان يتعاون مع السلطات ضده. واستعمل كوشنر الأب عاملة جنس لإغواء صهره، وسجل لقاءهما وأرسله إلى أخته.

في النهاية فشلت عملية الترهيب التي مارسها كوشنر الأب ضد صهره وأخته حيث قدم شولدرز الفيديو إلى النيابة العامة التي تعقبت الفتاة وهددوها بالاعتقال فانقلبت على كوشنر.

وقال كريس كريستي، مستشار ترامب السابق، الذي سجن كوشنر الأب بصفته مدعيا عاما في نيو جيرسي، لشبكة "سي إن إن": "هذه واحدة من أكثر الجرائم البغيضة والمثيرة للاشمئزاز" التي تعاملت معها.

وتحدث كريستي في كتابه "دع الأمر ينتهي" عن ذلك، ووفقا لمقتطفات من الكتاب والتي نشرها موقعا أكسيوس و صحيفة الغارديان زعم كريستي أن كوشنر الابن كان وراء رحيله عن الدائرة المقربة من ترامب بعد انتخابات عام 2016، حيث كتب قائلا: "إنه لا يزال على ما يبدو غاضبا من الأحداث التي وقعت قبل عقد من الزمن".

وعندما سألته شبكة سي إن إن:"هل ستفصل تجربتك، إذا كان والدك قد سُجن، عن المدعي العام الذي وضعه في السجن؟".

أجاب كريستي: "إذا كان والدي مذنبا، فسأفعل، وقد أقر كوشنر الأب بالذنب، واعترف بالجرائم، فماذا علي أن أفعل كمدعي عام؟ أعني إذا استأجر رجل عاهرة لإغواء صهره، وقام بتصويرها بالفيديو، ثم أرسل شريط الفيديو إلى أخته لمحاولة تخويفه من الشهادة من قبل هيئة محلفين كبرى، هل أحتاج حقا إلى أي مبرر أكثر من ذلك؟".

وبعد إطلاق سراح تشارلز كوشنر من السجن نقل أنشطته التجارية من نيو جيرسي إلى مدينة نيويورك.

جاريد وسجن الأب

وتشارلز كوشنر متزوج من سيريل كوشنر وقد أنجبا ابنين هما جاريد الابن الأكبر وزوج إيفانكا ترامب وجوشوا، وابنتين هما نيكول ودارا.

وقد نشأ الأبناء في منزل يهودي ملتزم في ليفينغستون، إحدى ضواحي نيوارك.

وقد ظل جاريد قريبا من والده بعد إدانته، ويسافر في عطلة نهاية الأسبوع بالطائرة لزيارته.

وقال كوشنر لمجلة نيويورك ماغازين في عام 2009 إنه يعتقد أيضا أن والده بريء.

وأضاف قائلا:"سرق أشقاؤه كل قطعة من الورق من مكتبه ونقلوها إلى الحكومة، الأشقاء الذين جعلهم أثرياء حرفيا دون قيامهم بأي شيء، لقد منحهم مصالح في العمل مقابل لا شيء، كل ما فعله هو تجميع الشريط معا وإرساله، هل كان هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله؟ في نهاية الأمر كان الوضع على النحو التالي أنت تحاول أن تجعل حياتي بائسة..حسنا أنا أفعل الشيء نفسه".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جاريد حمل على مدار سنوات محفظة صنعها له والده في السجن.

وقال تشارلز لمجلة نيويورك ماغازين: "كان الابن الأفضل لوالده أثناء فترة السجن، والابن الأفضل لوالدته التي عانت بشدة، وكان أبا لإخوته".

ومن جانبه، قال جاريد: "أتحدث مع والدي عن كل شيء في حياتي".

وقد سمحت اتصالات تشارلز كوشنر لجاريد بلقاء قادة العالم بمن فيهم هيلاري كلينتون ونائب الرئيس السابق آل غور ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سن مبكرة، وفقا لمجلة نيويورك ماغازين.

وذكرت المجلة أيضا أن تشارلز كوشنر كان مانحا رئيسيا للحزب الديمقراطي قبل عام 2015، ومنذ

ذلك الحين قدم تبرعات واستضاف جمع تبرعات لدونالد ترامب.

واعتبارا من نهاية عام 2016 قدرت ثروة كوشنر وعائلته بنحو 1.8 مليار دولار.

وفي مقابلة عام 2007 قال تشارلز كوشنر إن فترة سجنه كانت أكبر عقبة واجهها على الإطلاق لكنها "أعطتني فرصة لتعلم الكثير عن نفسي".

ويذكر أن قرار العفو عن كوشنر جاء ضمن الموجة الثانية من قرارات العفو التي أصدرها ترامب في غضون أيام قليلة حيث أصدر الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي عفوا عن 15 شخصا وخفف الأحكام الصادرة بحق خمسة آخرين.