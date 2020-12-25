عيد عبد الملك: مصطفى محمد مصمم على الرحيل من الزمالك

كشف أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، عن تصميم مصطفى محمد، مهاجم القلعة البيضاء، على الرحيل للاحتراف الخارجي.

ونشر عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف، اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز لما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتى".

وأضاف:" وقال لي إن ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها، قولتله إنه ممكن يروح فرقة من بداية الموسم أحسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو إنه يحترف".

وأوضح:" محدش يقدر يقلل أو يتكلم علي مصطفي فنياً هو أحسن فرود في مصر طبعاً و من أحسن الفراودة داخل القارة".

وأشار:" هو حقه يطلع بس مش الوقت المناسب دلوقتي و ده رأيي و شكراً، و خلينا نشوف الي جاي ووارد يقعد، فمحدش يتسرع و يدوس عليه، الزمالك طبعاً أهم من أي حد بس مصطفى تعويضه مش سهل لكن مش مستحيل".

مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف ,, — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) December 25, 2020