إثيوبيا تجري انتخابات عامة في 5 يونيو بعد تأجيلها بسبب كورونا

تجري إثيوبيا الانتخابات العامة في الخامس من يونيو 2021، بعد تأجيلها حيث كان من المقرر لها أغسطس جراء جائحة فيروس كورونا.



أجرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وهي المعارضة الشرسة لرئيس الوزراء آبي أحمد، في سبتمبر الانتخابات في تحد لقرار الحكومة الاتحادية وفيما بعد تطور الأمر لصراع عسكري عندما هاجمت معسكرا للجيش في المنطقة.



وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني للانتخابات سوليانا شيمليس: "سوف يتم الإعلان عن موعد الانتخابات في تيجراي في وقت لاحق، حيث أن موعد الخامس من يونيو لا يشملها".



وتخضع المنطقة حاليا لحكم إدارة مؤقتة عينتها الحكومة الاتحادية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وسوف تكون الانتخابات بمثابة اختبار للإصلاحات التي تعهد بها آبي بالإضافة إلى جعل البلد أكثر ديمقراطية. وسوف تجرى الانتخابات المحلية لمدينتي أديس أبابا وديري داوا في 12 يونيو 2021.