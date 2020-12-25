قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة أعلنت بدء تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة 17 يناير بـ69 عمارة، من أصل 676 عمارة في منطقة الأندلس التجمع الثاني، لافتًا إلى استكمال التسليم خلال الربع الأول من 2021.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الحاجزين بدأوا التوجه لبنك الإسكان والتعمير برقم الوحدة للانتهاء من إجراءات البنك، ثم التوجه إلى جهاز المدينة للحصول على إيصال ومعاينة الوحدة.

وأشار إلى أن المواطن من المقرر أن يستلم وحدته كاملة التشطيب بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة، موضحًا أن مشروع «دار مصر» أحد المشاريع الرائدة لوزارة الإسكان، خلال الخمس سنوات الماضية.

وصرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17 يناير 2021، في تسليم 1656 وحدة سكنية «69 عمارة» بالمرحلتين التكميلية والثانية بمشروع «دار مصر» بمنطقة الأندلس كود 211، و311، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشار المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وفقا لبيان اليوم الخميس، إلى أنه على العميل المالك الوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء الإجراءات البنكية، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث «مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث» بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.