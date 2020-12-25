قال اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، إنه تفعيلًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أطلق حي النزهة مبادرة للكشف المبكر علي فيروس كورونا المستجد لكافة الموظفين والعاملين بالحي، حفاظا علي الصحة العامة لأنهم خط التعامل الأول مع الجمهور.



وأضاف عقل في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أن المبادرة ستستمر لمدة يومان الإثنين والثلاثاء من ديسمبر الجاري، وتستهدف موظفي الحي، موضحا أنه سيتم قياس نسبة الأكسجين بالدم، وقياس ضغط الدم؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للعاملين حفاظا عليهم وعلي أهلهم.



وأكد رئيس حي النزهة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة، تدعيما لدور الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلاً: "استكمالًا لسلسلة المبادرات التي أطلقها الحي، تحت عنوان «شتاء بلا برد» لرفع الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا من محدودي الدخل، تزامنا مع حلول فصل الشتاء.



وأوضح عقل، أن الهدف من المبادرة يتمثل في توزيع بطاطين علي الأهالي وأطفالهم بحي النزهة، وذلك لتحقيق حياة كريمة، وتطبيقا لأهداف وحدة حماية الطفل، مؤكدا سعي الأجهزة المعنية لمشاركة الدولة في مسئوليتها الاجتماعية تجاه الأسر من محدودي الدخل، بالإضافة إلى مساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة.