موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا تتشاور لمكافحة الهجرة

بدأت موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا، الخميس، مؤتمرا للتشاور حول محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك: "هذا اللقاء، يرمي إلى التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حدا نهائيا لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب إفريقيا- الأطلسي".

وأضاف أن "هذا الطريق يشهد كل عام زيادة معتبرة في عدد المهاجرين إلى أوروبا، مما يشكل خطرا حقيقيا على أرواح المهاجرين، بفعل طول المسافة والظروف المناخية الصعبة، وطبيعة الوسائل التي تستخدمها شبكات تهريب البشر عبر الطريق المذكور".

وأكد أن "موريتانيا عززت خلال العام الحالي ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر، بعد مصادقة البرلمان خلال شهر أغسطس الماضي على قانونين يجرمان هذه الممارسات ويحددان العقوبات والإجراءات الردعية الواجب اتباعها لمواجهة الظاهرة".

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة خلال العام الحالي 2020 وفاة أزيد من 510 مهاجرين كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري بإسبانيا، وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.