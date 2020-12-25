الصين تمدد إعفاء سلع أمريكية من الرسوم الجمركية الإضافية لمدة عام

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم /الجمعة/ تمديد الإعفاء الممنوح للمجموعة الأولى من السلع الأمريكية الخاضعة للجولة الثانية من التعريفات الإضافية؛ لمدة عام واحد.

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أن التمديد الجديد سيكون ساري المفعول بالنسبة لست أنواع من السلع ومن بينها الزيوت والكيماويات، وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر 2020 حتى 25 ديسمبر 2021.

وكانت لجنة التعريفات الجمركية الصينية أصدرت نهاية العام الماضي قائمة بالمنتجات الأمريكية المستبعدة من الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الصين ضد تدابير المادة 301 للولايات الأمريكية، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل بها اليوم.