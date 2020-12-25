افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لأمراض الصدر والحساسية بالأقصر

افتتحت بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لأمراض الصدر والحساسية، الذى تنظمه جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر تحت رعاية و حضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر و الدكتور حمادة العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد مصطفى متولى رئيس جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر و الدكتور محمد شحات بدوى عميد كلية الطب بجامعة الأقصر ونائب رئيس الجمعية .



واستهل المؤتمر جلسته بتكريم الأطباء من مديرى مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر وهم الدكتور إسماعيل الغربى مدير مستشفى الاقصر الدولى و الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى ، و الدكتور محمد الرملى مدير حميات الاقصر ، الكتورة آلهام الجبلاوى مدير مستشفى عزل اسنا ، دكتور احمد فتحى مدير مستشفى عزل العديسات.



كما تم تكريم الأطباء شهداء فيروس كورونا بالأقصر وهم

كارم محمود ابو المجد ، فايق فخرى ، شيماء احمد محمد محمود ، محمد حسن احمد عمر ، عبد الناصر حسن احمد ، احمد فتحى عوض ، جبريل على يوسف.



وأيضا تمت الإشادة بدور كل من الدكتور محمد شحات والدكتور امجد منصور لدورهم و تفانيهم فى علاج الحالات من مصابى فيروس كورونا .



ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مستجدات أمراض الصدرية والحساسية و احدث العلاجات المستخدمة لعلاج هذه الأمراض.