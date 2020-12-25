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افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لأمراض الصدر والحساسية بالأقصر

حمادة عاشور :
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 5:49 م | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 5:49 م
افتتحت بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لأمراض الصدر والحساسية، الذى تنظمه جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر تحت رعاية و حضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر و الدكتور حمادة العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد مصطفى متولى رئيس جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر و الدكتور محمد شحات بدوى عميد كلية الطب بجامعة الأقصر ونائب رئيس الجمعية .

واستهل المؤتمر جلسته بتكريم الأطباء من مديرى مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر وهم الدكتور إسماعيل الغربى مدير مستشفى الاقصر الدولى و الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى ، و الدكتور محمد الرملى مدير حميات الاقصر ، الكتورة آلهام الجبلاوى مدير مستشفى عزل اسنا ، دكتور احمد فتحى مدير مستشفى عزل العديسات.

كما تم تكريم الأطباء شهداء فيروس كورونا بالأقصر وهم
كارم محمود ابو المجد ، فايق فخرى ، شيماء احمد محمد محمود ، محمد حسن احمد عمر ، عبد الناصر حسن احمد ، احمد فتحى عوض ، جبريل على يوسف.

وأيضا تمت الإشادة بدور كل من الدكتور محمد شحات والدكتور امجد منصور لدورهم و تفانيهم فى علاج الحالات من مصابى فيروس كورونا .

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مستجدات أمراض الصدرية والحساسية و احدث العلاجات المستخدمة لعلاج هذه الأمراض.

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