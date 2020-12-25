 سفير واشنطن بالمغرب: اعترفنا بمغربية الصحراء وهذا يظل قائما بعد ترامب - بوابة الشروق
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سفير واشنطن بالمغرب: اعترفنا بمغربية الصحراء وهذا يظل قائما بعد ترامب

علم المغرب
علم المغرب

نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 1:18 م | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 1:18 م
أعلن سفير واشنطن لدى الرباط، ديفيد فيشر، أن بلاده في عهد الرئيس المقبل لن تتراجع عن قرار الرئيس الحالي ترامب اعتبار إقليم الصحراء، محل النزاع بين الرباط وجبهة البوليساريو، مغربيا.

وحسبما نشرته «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، قال السفير: «أعتقد أن الإعلان الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب سيظل قائما، ويبدو أن وسائل الإعلام هي الوحيدة التي تقول العكس».

وأضاف: «لقد اعترفنا بمغربية الصحراء، ودافعنا عن ذلك بين أصدقائنا، وسنتحدث عن ذلك مع شركائنا في المستقبل، لكن مازلنا نؤمن بإشراف الأمم المتحدة على النزاع لإيجاد حل له، ونحن ندعم تعيين مبعوث جديد ونؤيد تلك الخطوات».

وعبر السفير الأمريكي في المغرب، عن أمله في أن تساهم إقامة علاقات علنية رسمية بين الرباط وتل أبيب في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلًا: «آمل أن يحدث هذا الأمر، سواء كان ذلك من خلال حل الدولتين أو من خلال حل آخر».

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