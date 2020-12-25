قررت الشركة المنتجة لفيلم "وقفة رجالة"، تحديد الموعد النهائي لعرضه في السينمات في منتصف شهر يناير المقبل، حيث انتهى صناع الفيلم من تصوير كل مشاهده والذي انطلق تصويره في أكتوبر الماضي، ودخل الفيلم مرحلة المونتاج.

الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى "وقفة رجاله"، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، ويقترح كل واحد طريقة للخروج من هذه الأزمة حتى يقررون السفر إلى إحدى المدن السياحية ويقررون التواجد في منطقة ساحلية لتغيير الأجواء السلبية المحيطة بهم.

"وقفة رجاله"، بطولة الفنان ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، ، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندى.