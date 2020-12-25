ألمانيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 25 ألفا و 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة الأرقام إلا على نحو مقيد مقارنة بقيم الأسبوع الماضي. وتوقع المعهد تراجع أعداد الاختبارات والتقارير الصادرة من الإدارات الصحية خلال فترة العطلات.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية 412 حالة.

ويوم الجمعة الماضي، تم تسجيل مستوى قياسي من الإصابات اليومية بواقع 33 ألفا و7777 حالة، لكن هذا شمل 3500 حالة مرجأة من اليوم السابق. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 813 حالة وفاة في ذلك الوقت. وتم الوصول إلى مستوى قياسي في عدد الوفيات بواقع 952 حالة وفاة يوم قبل الماضي الأربعاء الماضي (16 كانون أول/ديسمبر).

ومنذ بداية الوباء، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و612 ألفا و647 إصابة في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 29 ألفا و 182 حالة حتى اليوم الجمعة. وبلغ عدد المتعافين مليون و206 آلاف ومئتي شخص.

وبلغ معدل الإصابة بالنسبة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام على مستوى ألمانيا 8ر188 إصابة حتى اليوم الجمعة. وسُجل أعلى معدل يوم الثلاثاء الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 97ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 95 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت مدينة فرانكفورت وصل إلى 63ر1 مليون حالة.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 29 ألفا و330 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 22ر1 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 47 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.